Stadio Maradona, la denuncia dei tifosi disabili: "Per noi impossibile vedere la partita"

Ultime notizie Napoli. Oggi sul quotidiano La Repubblica trova spazio la denuncia di Stefano Terribile, tifoso del Napoli in carrozzina che dopo la partita Napoli-Juventus ha denunciato le condizioni dello stadio Diego Armando Maradona, di fatto invivibile per un tifoso con disabilità.

Disabili allo stadio Maradona

"Allo stadio Maradona un disabile può entrare ma non gli è possibile vedere la partita, può solo sentire. Veniamo abbandonati davanti a incivili che si mettono in piedi davanti a noi e al disinteresse del personale". Un problema serio, già venuto alla luce dopo Napoli-Barcellona.

A sost3nere la sua denuncia anche il deputato Francesco Emilio Borrelli: "Ogni volta è sempre la stessa storia e le cose sembrano non volere cambiare. Noi però non ci arrendiamo e lotteremo fino a quando "diversi" non saranno considerati quelli che non mostrano il minimo rispetto per gli altri. Sulla questione stadio, poi, c’è molto da lavorare sul tema, a cominciare dai controlli che devono esse più assidui e duri".