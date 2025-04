Stadio Maradona come l'Olimpico? Scambio di informazioni Napoli-Comune, l'idea di De Laurentiis

Ultime notizie SSC Napoli - Il terzo anello fruibile apre realmente alla possibilità di un nuovo Maradona: non più diviso tra anello inferiore e superiore, ma con una sola gradinata - come l'Olimpico di Roma - con la possibilità di avvicinare gli spalti al terreno di gioco. Lo scrive Il Mattino.

“Da sciogliere il nodo pista di atletica che De Laurentiis non vorrebbe e con il Comune che fa resistenza, ma non esiste un tabù. A fronte di un progetto della Società corredato da comprovata sostenibilità economica, Manfredi non si opporrebbe ma troverebbe altre soluzioni per l'atletica.

De Laurentiis e il Comune si scambiano informazioni per esempio sul "modello Olimpico" di Roma: è grande quanto il Maradona come superficie, la capienza con il terzo anello sarebbe la stessa della struttura romana e ha la pista di atletica come l'impianto di Fuorigrotta”