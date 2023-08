Stadio Collana, contatto De Laurentiis-De Luca per le giovanili del Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Adesso è ufficiale, lo stadio Collana torna alla Regione: il Consiglio di Stato, con sentenza numero 7491/ 2023, pubblicata ieri, ha concluso il lungo contenzioso giudiziario tra Santa Lucia e la società sportiva Giano. Il dispositivo ha confermato la decadenza della Giano dalla concessione del Collana e la risoluzione della convenzione sottoscritta nel 2018.

E adesso partirà un investimento da 40 milioni per lo stadio Collana con 10 nuove palestre, la piscina (pronta a dicembre), le due tribune, un parcheggio da 222 posti auto, ma anche campo di basket e pista di pattinaggio. E sul Collana c'è l'interesse della SSC Napoli di De Laurentiis, come scrive Repubblica nell'edizione odierna:

"Il Collana riscoprirà pure il calcio che è stata la sua antica vocazione tantoda essere stato la casa del Napoli fino al 1959. La società di De Laurentiis è interessata alla struttura del Vomero per gli allenamenti delle giovanili: c’è già stato un contatto tra Adl e il governatore De Luca, molto soddisfatto: «Si conclude finalmente una vicenda giudiziaria che è stata un vero e proprio calvario. Possiamo intervenire sullo storico impianto del Vomero con il progetto che è già pronto e che abbiamo presentato pochi giorni fa. Ora l’obiettivo è stringere al massimo i tempi per dotare il Vomero e la città di Napoli di un moderno e funzionale stadio polivalente, dotato di servizi e di parcheggi, da destinare alle diverse discipline sportive innanzitutto per i ragazzi e le ragazze del quartiere»".