Ultime notizie Napoli - Novità immediate per l'ennesimo ritiro a Dimaro Folgarida del Napoli. Troppi tifosi presenti e per questo motivo è stata allargata ancora la capienza dello stadio. Adesso a Dimaro, lo stadio di Carciato, può ospitare 1950 posti (300 in più rispetto al giorno precedente). Lavoro fatto in pochissime ore per permettere a più persone di partecipare agli eventi amichevoli e di allenamento.