Stadi vuoti ma è già allarme ultrà. Il governo replica: "Ci saranno sanzioni più dure"

Ultime calcio - «Il tifo violento, non avrà nessuno spazio alla riapertura, speriamo presto, degli stadi del nostro Paese: sono già allo studio strumenti avanzati e sanzioni ancor più severe. Sabato abbiamo avuto anche un’altra confer-ma: le persone che propaganoodio e violenza sono talmente accecate e scarsamente intelligenti che finiscono anche per picchiarsi tra loro». Il ministrodello Sport, Vincenzo Spadafora, non usa mezze misure percondannare lo scenario da guerriglia al Circo Massimo, in occasione della manifestazione organizzata dalla zona nera delle curve italiane «per dare linfa alle nuove battaglie».

Scontri Ultras

Come riporta Il Mattino:

"L’iniziativa è partita dagli ultras del Brescia e poi ci sono state via via altre adesioni (ma le frangie organizzate del tifo del Napoli non vi hanno preso parte). Difficile capire, al momento, quanti infiltrati ci sono stati nella manifestazione. «Devastare città, aggredire giornalisti e forze dell’ordine, lanciare insulti e minacce antisemite è quanto di più lontano possa esserci dai valori dello sport e dalla passione calcistica - scrive Spadafora su Facebook -. Non basta però la condanna: le formazioni neofasciste nel Paese vanno sciolte, lese di come Casa Pound liberate e restituite alla cittadinanza». Ma il no alla ripresa del calcio non è solo degli estremisti ultras del Circo Massimo. C’è un documento, dall’esplicito titolo “Stop football, no football without fans” che illustra le ragioni della protesta dei tifosi, che chiedono di non fare ricominciare i tornei, prima che sia possibile ripopolare gli stadi, e ritengono le partite a porte chiuse un controsenso rispetto alla natura stessa dello sport più popolare del mondo".