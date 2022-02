Stadi riaperti al 75% da inizio marzo, dialogo Gravina-governo: spunta una data per la capienza piena

Lo sport vede uno spiraglio di luce: gli stadi verso il 75% di capienza (ora sono aperti al 50%) e i palazzetti al 60% (dal 35% attuale). La svolta arriverà a inizio marzo, ripristinando così le misure in vigore da ottobre a fine dicembre 2021. Lo afferma l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Il presidente della Figc, Gravina, da sabato sta portando avanti dei dialoghi in questa direzione con il ministro della Salute, Speranza, il quale ha aperto alla possibilità di allargare le maglie senza che ai cittadini passi un "liberi tutti" poco coerente con la prudenza generale. Da qui, la decisione di incamminarsi verso il 100% in modo graduale: dal 1 marzo la capienza salirà al 75% (stadi) e al 60% (palasport).

In seguito, probabilmente per metà mese, si arriverà alla cancellazione delle limitazioni per gli eventi all'aperto e a un sostanzioso 75% per quelli al chiuso. Nel frattempo, la politica avrà già allentato le redini sulle mascherine (non saranno più obbligatorie all'aperto dall'11 febbraio) e sui colori delle regioni"