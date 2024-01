Stabilito il prezzo di Perez: il Napoli può chiudere con uno sconto dell'Udinese

Calciomercato Napoli - Il Napoli lavora per il possibile colpo in difesa e dopo che è sfumato il colpo Dragusin si fionda su Perez dell'Udinese, giovane difensore 23enne argentino che piace a De Laurentiis.

Dall'edizione de Il Mattino che arrivano notizie per quello che può essere il trasferimento di Perez al Napoli nelle prossime ore.

Il Napoli continua il pressing per giovane centrale 23enne sudamericano, impiegato solitamente come braccetto destro della difesa a «tre» disegnata da Cioffi, ma negli ultimi tempi dirottato al centro per ordini di scuderia. Il club friulano chiede circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma l'impressione è che l'affare possa chiudersi con un assegno di 15 milioni alla famiglia Pozzo.