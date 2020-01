Napoli, le regole di Gattuso a Castel Volturno: vietati i ritardi, i telefoni a tavola e non solo. I dettagli

Ultimissime Calcio Napoli - Si è ribaltato il mondo Napoli con l'arrivo di Gennaro Gattuso. Dentro e fuori dal campo. Antonio Corbo, nel corso del suo editoriale per La Repubblica, svela alcuni retroscena di questa metamorfosi:

Con Gattuso si svolge tutto sotto il suo controllo. Ne deriva anche una disciplina sancita da regole e multe. Non eccessiva come ai tempi di Mazzarri che si alzava a tavola per rimproverare chi parlava a voce alta. Scenate imbarazzanti. Con Gattuso sono vietati i telefonini a pranzo e cena, puniti i ritardi, nessuno può alzarsi prima dell’allenatore. Ancelotti invece preferiva cenare al "tavolo imperiale", 4 lati con 5 posti. Sedeva alla destra del presidente. Ammessi Giuntoli, tutti i dirigenti, qualche sponsor di passaggio, tra gli ospiti più graditi l’industriale napoletano di Padova Enzo Castellano.