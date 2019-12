SSC Napoli, Formisano: "Il Regolamento d'uso è necessario ed obbligatorio! Il San Paolo diventerà un luogo più sicuro ed accoglienze, senza escludere nessuno"

Il San Paolo, negli ultimi mesi, ha perso la voce. Gli ultras e numerosissimi tifosi non appartenenti a gruppi organizzati, hanno disertato l'impianto sportivo di Fuorigrotta per protestare contro il Regolamento d'uso ed il pugno duro della Questura di Napoli e del club azzurro. Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, ha rilasciato un'intervista a tal proposito ai microfoni de Il Mattino. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il nostro club applica, come tutte le squadre, gli obblighi di legge previsti per gli stadi con capienza superiore ai 7.500 posti. Il nuovo sistema di videosorveglianza, montato in occasioni delle Universiadi e gestito esclusivamente dalle forze dell’ordine, consente oggi un controllo dell’impianto maggiore e migliore, di quanto avveniva in passato. Il rispetto del regolamento d’uso dello stadio, che prevede per esempio di tenere le vie di fuga o le scale libere, oltre che obbligatorio per legge, è necessario, non solo per evitare sanzioni o provvedimenti restrittivi da parte degli organi di giustizia sportiva nazionale ed internazionale, ma anche per una questione di rispetto ed incolumità di tutti gli spettatori. La precipua applicazione del regolamento, e la graduazione delle eventuali sanzioni da parte degli organi competenti della questura, probabilmente richiederà del tempo per essere metabolizzato da tutti. Alla lunga questa applicazione del regolamento renderà lo stadio un luogo più sicuro ed accogliente per tutti, senza per questo escludere nessuno".