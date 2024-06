Ultimissime Calcio Napoli, prove di disgelo tra la società partenopea e il Comune dopo le tensioni dell’ultimo periodo.

Pace Comune ed SSC Napoli?

Gesto del presidente Aurelio De Laurentiis che, come svela Il Mattino oggi in edicola, ha inviato gli inviti per la presentazione di Antonio Conte al sindaco Gaetano Manfredi e i consiglieri comunali. Un gesto - evidenzia il quotidiano - non di cortesia ma politico per una vera e propria operazione per spazzare via le tensioni.