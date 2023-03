Squalifica Mario Rui, tour de force per Olivera: c'è un dato significativo sul suo impiego stagionale

Notizie Napoli calcio - Il giudice sportivo ha inflitto 2 giornate di squalifica a Mario Rui dopo l'espulsione diretta rimediata in Empoli-Napoli.

Il terzino portoghese sarà dunque sostituito da Mathias Olivera, che è pronto a prrendersi la fascia mancina per le prossime tre gare. Ecco quanto scritto in merito dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

Olivera è pronto al tour de force contro Lazio e Atalanta, poi toccherà a Spalletti fare la scelta più opportuna per la gara di ritorno contro l’Eintracht Francoforte. L’uruguagio ha collezionato 1.217 minuti, è il tredicesimo giocatore per minutaggio della rosa, fa parte dei cosiddetti titolari dalla panchina. Si è sempre fatto trovare pronto, in Champions ha giocato più di Mario Rui.