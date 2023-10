Squadra contro Garcia: arriva la smentita dei calciatori del Napoli

Il Napoli di Rudi Garcia continua la propria stagione con l'obiettivo di raggiungere importati traguardi. C'è la volontà di ottenere qualcosa di importante in campionato e andare avanti in Champions League, saranno decisive le prossima partite. Intanto, dopo tante voci uscite fuori arriva una certezza.

Napoli: calciatori con Garcia

Napoli - si parlava tanto in queste settimane di come lo spogliatoio del Napoli sia contro Garcia dopo qualche risultato negativo e qualche reazione di troppo in campo dei giocatori più importanti. Eppure, è arrivata la smentita su questa situazione. Perché in molti erano convinti che la squadra, o almeno qualche giocatore, andava contro Garcia. Come scrive Il Mattino però niente è apparso più falso vista la determinazione con la quale hanno giocato nel secondo tempo di Napoli Milan per concludere con una rimonta da 0-2 a 2-2. I giocatori del Napoli sembravano indemoniati e il vero problema è che la squadra non c'è e basta.