CdM - Spunta un nome nuovo dalla Francia per sostituire Kim

Calciomercato Napoli - L'obiettivo principale per il mercato del Napoli in questa stagione è sicuramente trovare il difensore centrale che sostituirà Kim Min-Jae. Ecco quanto riportato in merito dall'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno:

"Sul mercato si lavora sull’erede di Kim, s’individuano le alternative a Kilman se il Napoli non dovesse riuscire a prendere il difensore inglese. Oltre a Lacroix e Sutalo, spunta anche Lukeba, centrale mancino classe 2002 del Lione che ha disputato l’Europeo Under 21 con la Francia".