Spunta un dato clamoroso su Juan Jesus

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta alcuni dati in merito all'utilizzo in campo di Juan Jesus in questa stagione:

"Domenica il Napoli giocherà la quarantaduesima gara stagionale, Calzona e il suo staff quindi gestiscono le forze. Politano e Juan Jesus ieri hanno svolto solo lavoro personalizzato in palestra ma dovrebbero riuscire a recuperare per la sfida contro il Frosinone. Il difensore brasiliano anche la scorsa settimana è arrivato alla gara contro il Monza con un programma graduale per smaltire gli acciacchi da sovraccarico. Juan Jesus finora ha trovato spazio in ventisette delle quarantuno gare ufficiali disputate dal Napoli, nella scorsa annata ha totalizzato complessivamente diciannove presenze collezionando in campo 1.253 minuti. Nell’annata in corso il centrale ex Roma e Inter è a quota 2.369 minuti e a breve, quindi, raddoppierà l’impiego che gli ha concesso Spalletti durante la stagione del terzo scudetto e dei quarti di Champions League, il miglior risultato ottenuto dal Napoli nella principale competizione europea per club".