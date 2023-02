Spunta un'altra side letter che inguaia la Juve: c'entra l'affare Demiral con Carnevali

Inchiesta Juve, ogni giorno spuntano nuovi dettagli che rendono sempre più negativa la posizione del club bianconero. Come riportato dall'edizione odierna di Repubblica, è finito sotto inchiesta anche l'affare legato a Merih Demiral. E' spuntata infatti anche la side letter tra bianconeri e neroverdi in merito all'affare legato al difensore centrale turco:

"Nelle mani degli inquirenti ci sarebbe una side letter tra Paratici e Carnevali . Per 7 mesi il difensore turco sarebbe sceso in campo con la maglia neroverde, mentre era già di proprietà (non dichiarata) bianconera. Non avendo la Juve uno slot per un calciatore extracomunitario, lo avrebbe fatto prendere provvisoriamente dal Sassuolo. Nel gennaio 2019 il cartellino del giocatore viene riscattato interamente dall’Alanyaspor, che nella stessa sessione di mercato lo cederà in prestito, con obbligo di riscatto, al Sassuolo. Ma in realtà, secondo i pm, già in quel mese la Juve si sarebbe impegnata a comprarlo in ogni caso, per 4 milioni. Inglobati poi nei 18 con cui a luglio è stato effettivamente acquistato".