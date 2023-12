Spunta l'indizio social sul futuro di Zielinski

L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito a Piotr Zielinski:

"Zielinski ha pubblicato su Instagram due maglie del Napoli, un indizio social che trasmette il desiderio di riprendersi il suo spazio nella mediana di Mazzarri dopo aver saltato due partite.

Una Instagram Story che, però, non sembra far sponda riguardo alle trattative per il rinnovo del contratto. De Laurentiis ha proposto a Zielinski un quadriennale a 4,5 milioni di euro a stagione ma l’accordo sembra ancora lontano, probabilmente il corteggiamento dell’Inter sta inducendo Piotr a fare serie valutazioni sul suo futuro considerando il contratto in scadenza a giugno".