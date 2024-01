Spunta l'identikit del difensore richiesto da Mazzarri: da escludere questa pista estera

L'edizione in edicola oggi di Repubblica riporta le ultime notizie in chiave calciomercato della SSC Napoli:

"Per Dragusin il Napoli ha messo sul piatto, oltre 20 milioni, pure Ostigard e Zanoli, ma non ha fatto breccia e quindi dovrà guardare altrove per assicurare a Mazzarri quel rinforzo necessarioper dare solidità ad una difesa che è in difficoltà. L’identikit è un centrale di piede destro e questo escluderebbe dalla lista dei papabili Arthur Theate, il 23enne belga del Rennes con un passato al Bologna, che i francesi non vogliono nemmeno cedere".