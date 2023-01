Spunta il documento Ronaldo, ora la Juve è nei guai: al portoghese mancano 19,6mln. Oggi la Corte d'Appello valuterà l'istanza di revocazione della Procura Federale

Oggi la Corte d'Appello della Federcalcio valuterà l'istanza di revocazione presentata dalla Procura Federale, il prossimo 27 marzo è in programma l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma sui conti della Juventus.

Cristiano Ronaldo

Trovato il documento Ronaldo che rovina la Juve

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, agli atti spunta anche la famosa carta Ronaldo, rinvenuta il 23 marzo 2022, nello studio torinese dell'avvocato Federico Restano. Una carta «che teoricamente non dovrebbe esistere», in una conversazione telefonica l'allora direttore sportivo, Federico Cherubini, e l'avvocato Cesare Gabasio dicevano: «Se salta fuori ci saltano alla gola.. tutto sul bilancio i revisori e tutto». E' una side letter mai depositata in Lega per un valore di circa 19,6 milioni di euro che il portoghese non ha ancora percepito. Il legale del portoghese Joao Nogueira in uno degli ultimi passaggi conferma la volontà di CR7 di firmare il documento.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli