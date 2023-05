Spostare Napoli-Salernitana ha avuto un grosso effetto collaterale per gli azzurri

Niente festa Scudetto in città, tutto rimandato quantomeno a mercoledì sera quando i tifosi del Napoli guarderanno con ansia la partita Lazio-Sassuolo. L'edizione in edicola oggi di Repubblica commenta la decisione di spostare il derby contro la Salernitana:

"Spostare di 24 ore il derby ha avuto a conti fatti soltanto l’effetto collaterale di complicare la vita alla capolista. Dopo la sconfitta a mezzogiorno della Lazio a San Siro con l’Inter, infatti, Di Lorenzo & C si sono presentati al via con maggiore pressione sulle spalle e non sono mai riusciti davvero a scrollarsela da dosso, sapendo di essere ormai padroni del proprio destino e di non dipendere più dai risultati altrui".