Spogliatoio Napoli in subbuglio, troppi giocatori scontenti alcuni dei quali decisi a cambiare aria a gennaio

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla crisi del Napoli:

"Macché ritiro punitivo. Il Napoli è una polveriera, gli stracci volano e ormai non c’è più margine per lavare in famiglia i panni sporchi, a dispetto della inutile clausura con cui Aurelio De Laurentiis s’è illuso di nascondere le macerie azzurre sotto a un metaforico tappeto. L’unico argine al caos e alla dilagante anarchia sta cercando di metterlo Walter Mazzarri, costretto a preparare il derby di dopodomani ( ore 15) al Maradona contro la Salernitana con uno spogliatoio in subbuglio e troppi giocatori scontenti, alcuni dei quali decisi a cambiare aria già nella sessione invernale del mercato".