Splendida iniziativa della SSC Napoli, Cdm: mille pacchi di cibo ai bisognosi della città

Ultime calcio Napoli - Nelle difficoltà il Napoli ha sempre chiesto un aiuto ai suoi tifosi: la società ma anche gli staff tecnici che negli anni si sono succeduti non hanno mai risparmiato appelli all’unità e alla compattezza. Uniti si vince, e non è soltanto uno slogan sportivo.

Come riporta l'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno:

"La società di Aurelio De Laurentiis lo ha mutuato e ha scelto di essere vicino alle famiglie bisognose della città. Dai Quartieri Spagnoli a Fuorigrotta al centro storico, alla Sanità sino ai quartieri della periferia: confezioni di cibo per una pasqua serena. Il progetto si chiama Charity Food ed è destinato alle fasce deboli. Solidarietà, ai tempi di Covid 19, durante la settimana santa vissuta oggi in molte case con la disperazione di aver perduto il lavoro. L’iniziativa porta la firma di Alessandro Formisano, capo delle operazioni del club. Il dirigente azzurro ha effettuato uno screening accurato sul territorio con l’aiuto della diocesi di Napoli. Ha accolto posi con piacere la disponibilità mostrata dagli sponsor (sia di food che di beverage) e insieme hanno raccolto trentadue tonnellate di cibo per un totale di mille pacchi da distribuire alle famiglie di tutti i quartieri. Alle confezioni di cibo, la cui distribuzione inizierà oggi stesso, il Napoli ha aggiunto anche gadget del club. La macchina della solidarietà si è messa in moto grazie a 12 associazioni di volontariato, a nove parrocchie della città ma soprattutto con la collaborazione delle aziende, vicine al Napoli e ai suoi tifosi. Ventisette società, da Lete a Garofalo, sponsor tradizonali a Mennella, al gruppo Doria, Adv Kaidos, al marchio di abbigliamento Live 978 e a tantissimi altri".