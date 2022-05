Spezia, Verde: “Se oggi il Napoli si giocava lo scudetto penso non sarei sceso in campo”

Calcio Napoli - Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Ecco le parole di Daniele Verde a Gazzetta:

Spezia salvo e ultima gara contro il Napoli. Cosa avrebbe potuto chiedere di più?

"Niente. L'avevo detto: con noi salvi e il Napoli in corsa per lo scudetto non penso che sarei sceso in campo. Quindi va bene, da rilassato è più bello. Scambierò la maglia con Insigne, è anche la sua ultima partita. Ma ne dovrò chiedere 5-6 per gli amici"

Il rione Traiano, dove è cresciuto, tra Soccavo e Fuorigrotta, cioè dove si allenava il Napoli di Maradona e lo stadio. L'essenza del maradonismo: anche se lei è nato dopo l'ha in qualche modo sentita?

"Sì, assolutamente. La mia famiglia andava a vedere gli allenamenti. Con Maradona si faceva festa tutti i giorni. Quando parlo della mia città provo sempre grande emozione, perché il mio cuore è azzurro. Solo chi nasce lì può capire le difficoltà, le gioie e i dolori della vita"