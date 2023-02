Spezia-Napoli, partita speciale per Spalletti! Chiesta concentrazione massima alla squadra

Oggi Spezia-Napoli alle ore 12:30. Stamattina il quotidiano La Repubblica introduce la sfida rifacendosi alle parole di Luciano Spalletti in conferenza stampa: come lui stesso ha ammesso, si tratta di una partita speciale dal momento che proprio a La Spezia l'allenatore del Napoli ha giocato, è stato capitano, ha conosciuto sua moglie e messo su famiglia.

Spezia-Napoli

Spezia-Napoli, Spalletti vuole vincere ancora e sta facendo di tutto per tenere alta la concentrazione della squadra ed evitare che il largo distacco in campionato possa in qualche modo abbassare la soglia di attenzione dei calciatori. All'andata si riuscii a vincere la trasferta di La Spezia con un gol al 90' di Raspadori, che anche oggi partirà dalla panchina.

Spazio ai cosiddetti "titolarissimi", con il solito Simeone anche lui pronto a subentrare se ce ne fosse il bisogno. Anche Lozano titolare al posto di Politano. "Spalletti vuole evitare che il mezzogiorno (e mezza) in Liguria diventi di fuoco".