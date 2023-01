Spezia: Gotti si opera in queste ore, non potrà allenare la squadra in vista del Napoli

Luca Gotti, allenatore dello Spezia, sarà operato in queste ore a Milano. L'allenatore di Serie A è in stampelle da tempo e sarà operato alle anche dove gli saranno applicate delle protesi.

Spezia Napoli: Gotti non allena la squadra

Napoli - La prossima partita del Napoli sarà contro lo Spezia di Luca Gotti. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, questa mattina a Milano si opererà il tecnico dello Spezia, per l’applicazione di due protesi alle anche. Se tutto andrà per il meglio potrebbe essere domenica in panchina per Spezia-Napoli, ma sicuro non potrà dirigere gli allenamenti da vicino della squadra in questa settimana.