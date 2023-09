"Spettatore di Luis Alberto sul gol e non solo" Anguissa deludente, le pagelle dei quotidiani

Calcio Napoli - Le pagelle dei quotidiani per Frank Anguissa dopo il match contro la Lazio:

Gazzetta dello Sport 5 - Comincia benino poi si perde in inutili palleggi. Soprattutto il suo dirimpettaio Luis Alberto fa il bello e cattivo tempo ed è decisivo in entrambi i gol. e Frank non c'è a chiudere.

Corriere dello Sport 4,5 - Spettatore di Luis Alberto sul gol e non solo. Quanto spazio, quanti problemi. E’ anche stranamente impreciso.

Il Mattino 5,5 - Al solito, molto duttile, gioca alcune fasi anche da difensore aggiunto, perché deve seguire Luis Alberto ovunque. Cosa che fa in maniera rovinosa in occasione del vantaggio laziale. E non si riprende.

Repubblica 5,5