"Speriamo di non vederla più", Gazzetta critica la mossa disperata di Garcia del 4-2-3-1 con Simeone e Raspadori

Napoli - Rudi Garcia continua ad essere criticato per alcune sue scelte di questa stagione col Napoli. Una di queste è quella di aver puntato diverse volte, come mercoledì con l'Union Berlino in Champions League, sul 4-2-3-1 con Simeone e Raspadori in campo. Una mossa che è sembrata più disperata che altro. Gazzetta dello Sport scrive al riguardo: "Speriamo di non vederla più".