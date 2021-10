Spalletti vuole andare avanti in Europa: è convinto che il Napoli sia attrezzato per competere su due fronti

Come racconta l’edizione odierna de Il Mattino, l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, come sempre, ha chiesto ai suoi di non pensare al campionato prima del match di Europa League contro il Legia Varsavia.

Spalletti vuole andare avanti in Europa

“Non vuole figuracce, non vuole scivoloni, non vuole flop: è convinto che la prima in classifica del campionato italiano sia attrezzata per competere su due fronti. Dunque, ci proverà ad andare avanti. Magari, chiedendo a Osimhen uno sforzo in più. Le combinazioni possibili sono tante, compresa quella di concedere un turno di riposo anche a capitan Insigne"

