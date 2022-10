Spalletti vara il turnover redditizio e il suo Napoli vola: domani l'Ajax per qualificarsi in scioltezza agli ottavi di Champions

È una marcia trionfale e dura da 42 giorni, in cui il Napoli s’è arrampicato in testa alle classifiche del campionato e della Champions grazie a una striscia record di 8 vittorie di fila, iniziata dopo il pari del 31 agosto al Maradona con il Lecce. Da allora gli azzurri hanno messo sotto Lazio, Liverpool, Spezia, Rangers, Milan, Torino, Ajax e Cremonese.

Come riporta La Repubblica:

"Il primo posto solitario in campionato con 23 punti in 9 giornate ricorda da vicino l’avvio sprint di un anno fa, quando il Napoli era scattato perfino meglio dai blocchi in Serie A: 8 vittorie e un pari. Ma all’epoca Spalletti si era messo al volante di un auto rodata, trovando al suo arrivo un gruppo che si era formato negli anni e si conosceva a memoria. Tutta un’altra storia in questo entusiasmante avvio di stagione, in cui la cavalcata in Champions è stata addirittura trionfale - 3 successi di fila - e il pass per gli ottavi è a portata di mano con largo anticipo, visto che domani pomeriggio al Maradona basterà un pari contro l’Ajax per superare l’ostacolo della fase a gironi in scioltezza, con 180’ d’anticipo. Sono scomparse le gerarchie dopo la rivoluzione estiva e nel nuovo Napoli il turn over è diventato molto più redditizio".