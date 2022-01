Spalletti è un martello anche dalla camera d'albergo, Il Mattino: il diktat per la Sampdoria

Dimenticare in fretta il pareggio e la bella prestazione di Torino contro la Juventus. Luciano Spalletti - dalla stanza d'albergo dove sta osservando l'isolamento dovuto alla sua positività al Covid - lo ha ripetuto come il ritornello di una hit estiva.

Come riporta Il Mattino:

“Perché nella testa degli azzurri non deve trovare spazio alcun genere di distrazione, né tanto meno la possibilità di sottovalutare la prossima partita. Dal punto di vista delle scelte Spalletti non ha particolari alternative. Il gruppo è sostanzialmente lo stesso dello Stadium (Elmas prenderà il posto di Zielinski), anche se all'appello si aggiungono due nomi. Axel Tuanzebe è ufficialmente un giocatore del Napoli, ha scelto la maglia numero 3 e oggi pomeriggio sarà anche in panchina. Poi torna anche Fabian Ruiz, che non è al top della condizione ma rappresenta una valida alternativa a Lobotka e Demme”.