Spalletti super-motivato per la Nazionale! Non si farà un cruccio per via della clausola

Anche sull'edizione nazionale di Repubblica oggi si parla della querelle tra SSC Napoli, Luciano Spalletti e FIGC.

Il lungo comunicato pubblicato da De Laurentiis "non è stato affatto gradito" dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, che invece sperava in un atto di generosità da parte del presidente del Napoli. Mentre gli avvocati sono ancora al lavoro per capire la fattibilità dell'operazione, sembra ormai chiaro a tutti che il contenzioso riguarda solo l'allenatore e il club partenopeo.

Spalletti in Nazionale

La FIGC infatti non ha obblighi di nessun tipo e non è tenuta a pagare alcuna clausola, penale che invece spetta a Spalletti. "Ma Spalletti, dal canto suo, sarebbe talmente motivato a iniziare l’avventura in Nazionale da non farsene un cruccio", scrive Repubblica. All'orizzonte, però, c'è lo spettro di una causa in tribunale con De Laurentiis. "Nelle prossime ore Gravina incontreràSpalletti per discuterne e anche per parlare ancora degli orizzonti della Nazionale: fra due settimane vanno diramate le convocazioni".