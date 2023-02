Spalletti sorprende su Kvaratskhelia e Osimhen contro l'Empoli

Empoli-Napoli si avvicina, Luciano Spalletti è pronto a fare qualche cambio contro la squadra toscana che l'anno scorso ha segnato di fatto l'addio alla corsa scudetto degli azzurri. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, Victor Osimhen si è allenato regolarmente con la squadra e naturalmente la sua candidatura per scendere in campo da titolare è fortissima: ha segnato 10 gol in altrettante partite nel 2023 e non intende fermarsi al Castellani. Simeone resta una valida alternativa, ma il Napoli proverà a sfatare la maledizione Empoli con i suoi gioielli Osimhen e Kvaratskhelia.

