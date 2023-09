Spalletti si è ribellato all’idea che due fattori possano aver condizionato l'Italia, ecco quali

Ultime notizie Napoli - Bardhi gli ha rovinato l’esordio. Brutto risultato, capace di oscurare i progressi e l’impatto convincente della nuova Italia. Spalletti ha provato a cancellare i rimpianti, anche se quelle due punizioni concesse dal limite non lo avranno fatto dormire durante il volo di rientro verso Milano. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il principale rimpianto? Nell’azione da cui è nata la punizione del pareggio, l’Italia si è fatta sorprendere. Zaniolo, rientrando, ha commesso fallo:

“Su un aspetto continuerà a battere come un martello. Spalletti si è ribellato all’idea che l’ansia e il brutto ricordo legato a Palermo potessero aver condizionato gli azzurri. Neppure vuole sentir parlare di limiti del calcio italiano e di depressione legata allo scarso numero di convocabili in rapporto agli stranieri presenti in Serie A”