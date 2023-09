Spalletti si emoziona per il debutto, Gazzetta: ieri un gesto ha fatto capire che è meno teso

Ultime notizie Serie A - La sfilata di giacche blu scuro della Figc che accompagna Luciano Spalletti fino al tavolo della sua prima conferenza pre gara da c.t. è a suo modo simbolica, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il club Italia ha il bisogno, non solo il dovere, di stringersi intorno alla nuova guida della sua Nazionale, almeno quanto lui ne ha del brivido di iniziare:

“Se saranno bastati cinque giorni per trasmettere il minimo sindacale del suo verbo alla squadra lo dirà la Macedonia, stasera. Ma sei giorni dopo la sua presentazione a Coverciano, la penna che Spalletti tiene in mano dice che forse è un po’ meno teso (rilassato, mai): sabato scorso la stringeva martoriandola, ieri ci giocherellava usandola quasi come strumento di distensione”