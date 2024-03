Spalletti si affida a Raspadori con l'Italia: può fare due ruoli

Napoli - Spalletti non s’è nascosto dietro i famosi “arabeschi” di Flaiano, ma ha usato una linea il più retta possibile: Immobile non è convocabile, Scamacca non s’è comportato bene, quindi in America ecco Retegui, Raspadori e il nuovo entrato Lucca. Non è escluso niente, neanche che Scamacca si faccia perdonare o Kean improvvisamente giochi (e segni) con continuità. Ma questi hanno grosse chance di giocarsi la Germania. L’America è la prova del 9.

Nazionale, come Spalletti gestirà Raspadori

Jack Pablito Caratteristiche opposte, ascendente Paolo Rossi, per Giacomo Raspadori, fisico normale, movimenti tecnici nello stretto: non un centrale in senso letterale, ma eccellente se può girare attorno a una prima punta. Raspa il c.t. lo conosce bene, lo ha avuto al Napoli: la testa è da laurea, la serietà idem, studia e si allena anche se Spalletti a volte gli suggeriva di riposare. In azzurro segna: 6 gol in 24 presenze. Non dovrebbe mancare nella lista tedesca perché può anche giocare da trequartista nel 3-4-2-1 e da esterno offensivo nel 4-3-3.