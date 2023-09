Spalletti si accollerà la penale in caso di mancata intesa con ADL: cosa trapela

Calcio Napoli- Ieri Luciano Spalletti è stato ufficialmente presentato alla stampa nelle vesti di nuovo CT della Nazionale. Con De Laurentiis però il discorso è ancora aperto nel senso che balla quella penale che il presidente del Napoli ha fatto firmare al tecnico per tenerlo fermo per tutta questa stagione.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Ha firmato un triennale da circa 2,5 milioni con la Figc, si accollerà la penale nel caso in cui i legali non trovassero l’intesa con De Laurentiis e l’eventuale giudizio dovesse dargli torto, un rischio sinora allontanato dai pareri “pro veritate” che lo confortano in materia: l’incarico assunto con l’Italia non violerebbe il patto di non concorrenza siglato alla Camera del Lavoro il 18 luglio scorso.

Spalletti non si è mai fatto sfiorare dall’idea di rinunciare all’azzurro per un mero calcolo finanziario. Con garbo e altrettanta fermezza, ha teso la mano al suo ex presidente".