Spalletti ritrova Di Lorenzo, Gazzetta: fuori dal campo trasmette il senso di ciò che Luciano chiede ad una squadra

Ultime notizie Serie A - Luciano Spalletti ha considerato il terzino del Napoli Giovanni Di Lorenzo dal primo giorno di lavoro a Coverciano, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Il c.t. può considerare Di Lorenzo il suo modificatore tattico e allo stesso tempo il suo termometro dello spogliatoio:

“Non si dà la fascia di capitano, come Spalletti ha fatto nel Napoli, ad un giocatore di cui non si riconoscono doti di intelligenza, carisma, empatia. Con cui non si instaura un rapporto di totale fiducia. Di Lorenzo fuori dal campo trasmette non solo a parole il senso di ciò che Lucio chiede ad una squadra, a livello di atteggiamenti, comportamenti, approccio al lavoro”