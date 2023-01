Spalletti ripete il rito anche contro la Roma: scelta scaramantica dopo Napoli-Juventus!

Ultime notizie SSC Napoli - Si avvicina la gara di questa sera, domenica 29 gennaio 2023 ore 20:45, con Napoli-Roma di scena allo stadio Maradona. E gli azzurri si sono appena riuniti, in vista della sfida ai giallorossi di José Mourinho.

Come ormai di consueto, niente ritiro prepartita per il Napoli: anche questa volta, conferma Tuttosport oggi in edicola, Spalletti ha dato la possibilità di lasciare il centro tecnico ieri pomeriggio, per tornare a casa e dormire in famiglia.

L’appuntamento è per questa mattina a Castelvolturno: colazione, rifinitura, pranzo, riposo e poi tutti in pullman con direzione stadio Maradona. Ritiro abolito forse anche per una questione scaramantica: anche prima della gara con la Juve infatti gli azzurri tornarono a casa e vinsero. Mentre prima della sfida di Coppa Italia con la Cremonese, invece, dormirono in albergo e arrivò l'eliminazione dalla Coppa Italia.