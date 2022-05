Spalletti resta a Napoli? Repubblica: ecco cosa ha in mente Luciano

Calciomercato Napoli - Quale sarà il futuro di Luciano Spalletti? L'edizione odierna di Repubblica svela quale è la decisione che ha maturato l'allenatore del Napoli che ha ancora un altro anno di contratto con il club presieduto dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Ecco cosa scrive l'edizione odierna di Repubblica sul futuro di Luciano Spalletti:

"È invece destinato a continuare la sua avventura sulla panchina azzurra Luciano Spalletti, che ha un altro anno di contratto ed è intenzionato a onorarlo, al netto delle difficoltà incontrate nell’ultima fase della stagione e qualche malumore. Il tecnico toscano si aspettava infatti solo complimenti per aver centrato l’obiettivo Champions, rispettando l’impegno preso con la società nella scorsa estate. Invece il rimpianto per lo scudetto sfumato ha preso il sopravvento tra i tifosi (amaro il tam tam sui social, a 35 anni dal trionfo del 10 maggio 1987) e scarseggiano dunque gli applausi per il terzo posto, a campionato quasi concluso. Colpa anche dei veleni pregressi che da anni circondano il Napoli, con cui peraltro Spalletti era ben consapevole di dover fare i conti, fin da quando accettò di raccogliere la tormentata eredità di Gattuso".