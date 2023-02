Spalletti 'quasi stupito' dalla crescita di Osimhen, un dettaglio ha fatto la differenza

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla dell'allenatore del Napoli Luciano Spalletti e del suo 'quasi stupore' nell’assistere alla crescita esponenziale dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen, al quale ha sempre dedicato più tempo al lavoro tecnico.

Come racconta il quotidiano, è impressionante anche il salto di qualità mentale fatto dal 24enne, leader capace di trascinare la squadra non solo con i gol:

"Basta vedere anche come si comporta fuori dal campo. Domenica, sostituito, non ha avuto atteggiamenti da «prima donna», piuttosto ha pensato subito a come spingere Simeone, ed è stato fra i primi ad abbracciarlo dopo il gol"