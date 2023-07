Spalletti può cambiare idea: dopo la pausa potrebbe anche tornare in panchina

Napoli - Luciano Spalletti a Sky Sport parla di quello che sarà il suo futuro. L'allenatore vincitore dello Scudetto si è preso una pausa ma può anche pensare di tornare in panchina già nei primi mesi del 2024 dopo la pausa come lui stesso ha ammesso ai microfoni di Sky Sport: «Però poi ho paura che mi manchi qualcosa. Per il momento si rimane fuori, poi verso dicembre, gennaio, febbraio, darò un’occhiata a qualcosa. Dove mi vedo meglio dopo la pausa? Bisogna vedere come ci arrivo, probabilmente posso rimanere anche deluso da questa pausa. A volte è successo che sono stato a casa perché pensavo di starci meglio, e dopo un po’ pensavo che era meglio ciò che vivevo prima».