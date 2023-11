Spalletti pronto a convocare Raspadori e Politano: chance anche per un ex Napoli

Serie A - Il CT Luciano Spalletti sta valutando alcuni nomi nuovi da convocare in Nazionale. Tra questi, si legge sulla Gazzetta dello Sport, ci sono Colpani, Buongiorno. Potrebbe tornare anche Jorginho:

"Da qui alla convocazioni di venerdì ci sono tre giorni e un po’ di partite di coppa. La lista è necessariamente più ampia. Non è un mistero che lo staff azzurro stia seguendo con attenzione il nuovo Jorginho titolare nell’Arsenal, sintomo di quella fisicità mancata a Wembley. L’età, 31 anni, non è un problema se Bonaventura ne ha 34. Prima di un rinnovamento, c’è l’urgenza della qualificazione.

Abbondanza in attacco: Scamacca, Raspadori e Kean stanno facendo molto bene e ci saranno. In difficoltà mentale e fisica Immobile, anche se il gol al Feyenoord ha dato una bella carica: però il laziale oggi insegue. Dentro anche Zaniolo che gioca nell’Aston Villa e non è al momento coinvolto in inchieste. Non buone notizie per Zaccagni, uscito dolorante, ma in caso le fasce sono coperte con Politano, Orsolini ed El Shaarawy".