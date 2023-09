Spalletti pronto a cambiare l'Italia: la lista dei calciatori che possono entrare nel giro della Nazionale

Ultime notizie Serie A - Il ct della Nazionale ed ex Napoli Luciano Spalletti ha lasciato intendere che la prima lista di convocati per Nord Macedonia e Ucraina è tutto tranne che definitiva. Come cambia l'Italia? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Spalletti pronto a cambiare l'Italia

Scamacca avrebbe già fatto parte del gruppo se, invece che il 1° settembre, il c.t. avesse scritto la sua lista un paio di giorni dopo?