Spalletti nuovo CT Italia, spunta l'indizio decisivo da casa di Luciano: previsto colloquio con ADL

Spalletti nuovo CT Italia. E' questa la notizia delle ultime ore a seguito delle dimissioni di Roberto Mancini come tecnico della nazionale. Il nome in pole position per sostituire il tecnico campione d'Europa è quello di Luciano Spalletti, campione d'Italia in carica con il Napoli.

Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi del Corriere della Sera, Gravina si sta muovendo: è in continuo contatto con Spalletti e ha già chiamato Aurelio De Laurentiis per convincerlo a rimuovere gli ostacoli. Diplomazie all’opera. Non è semplice trattare col patron della Filmauro, ma il margine c’è, soprattutto per una chiamata così prestigiosa.

Andando via da Napoli Spalletti ha rinunciato a un rinnovo con stipendio raddoppiato. Non ha guardato al portafoglio, ed è rimasto in buoni rapporti con De Laurentiis. Ci sarà un confronto anche tra di loro, ma filtra ottimismo. Un indizio: ieri Luciano doveva partire per una nuova vacanza, che però ha ritenuto opportuno rinviare.