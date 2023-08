Spalletti nuovo CT dell'Italia, è fatta! Domani arriverà l'annuncio, ingaggio decurtato: rischio battaglia legale con il Napoli

Notizie calcio. Luciano Spalletti sarà il nuovo CT della Nazionale Italiana di calcio: l'ex tecnico del Napoli prenderà il posto di Roberto Mancini ed ora bisogna solo aspettare l'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare domani.

Spalletti nuovo CT Italia: cifre e dettagli contratto

Come riportato dal Corriere dello Sport, Spalletti e la FIGC non pagheranno la clausola liberatoria al Napoli e la questione potrebbe essere affrontata più avanti anche in aule di Tribunale. Per Spalletti pronto un biennale con opzione: ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni nella prima stagione (cioé sino al 30 giugno 2024), dovrebbe salire intorno ai 2,5 nelle due stagioni successive per arrivare al 2026:

Gravina ha scelto, Spalletti ha accettato, calcolando il rischio e decurtandosi l’ingaggio per favorire l’intesa: diventerà il nuovo ct dell’Italia. Se verserà o meno la penale a De Laurentiis da circa 2,6 milioni (decresce ogni mese di 250 mila euro) lo deciderà più avanti o lo stabiliranno i suoi avvocati, convinti che la natura privatistica dell’accordo (non è più un tesserato del Napoli), la “non concorrenza” dell’Italia rispetto a un club di Serie A e la violazione del vincolo di riservatezza, non da parte sua, lo mettano al riparo e gli possano consentire di non pagare. Sono stati prodotti quattro o cinque pareri pro-veritate che lo illumineranno e lo guideranno verso la soluzione più opportuna, il figlio Samuele (avvocato di professione) ha seguito la separazione post-scudetto da De Laurentiis, sono stati approfonditi i profili di rischio e la possibilità di continuare a discutere (se succederà) in tribunale. Materia da giuslavoristi: non è esclusa la battaglia legale tra il tecnico di Certaldo e il Napoli, ma l’eventuale vertenza non riguarderà la Federcalcio, soggetto terzo ed estraneo rispetto alle parti in gioco.