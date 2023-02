Spalletti non si fida della Cremonese: contromossa del tecnico, il retroscena

Calcio Napoli - Spalletti non si fida della Cremonese. La sconfitta in Coppa Italia resta un piccola ferita che gli azzurri hanno voglia di cancellare rigiocando, stavolta in campionato, proprio contro la compagine di Ballardini che qualche settimana fa al Maradona butto fuori dalla Coppa la capolista. Per questo Spalletti , come ha sempre fatto finora, tiene tutti sulla corda.

Napoli Cremonese le scelte di Spalletti

Come si legge sul Corriere dello Sport questa mattina, Spalletti non farà alcun cambio di formazione contro la Cremonese. Il quotidiano scrive nel dettaglio come l'allenatore del Napoli "non si fida, procede con cautela, ma l'umore del gruppo è ottimo e anche la condizione evidenziata da sessioni di allenamenti convincenti è foriera di auspici interessanti". Una contromossa quella di Spalletti che non ha intenzione dunque di cambiare dopo le vittorie contro Roma e Spezia.