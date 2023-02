Spalletti non si fida del Sassuolo: ha ricordato due cose alla squadra

Calcio Napoli - Quella di stasera sarà una gara speciale per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli raggiungerà il traguardo storico delle 1.000 panchine in carriera. Sarà certamente un momento emozionante ma fino ad un certo punto perchè Spalletti, lo ha già fatto presente alla squadra, non si fida assolutamente del Sassuolo che ha dimostrato di mettere in difficoltà le big di recente.

Sassuolo Napoli, le ultime

Dicevamo come Spalletti non intende abbassare la guardia. L'allenatore ha voluto tenere tutti sulla corda. Massima concentrazione perché la squadra allenata da Dionisi è molto insidiosa. Non a caso Spalletti, anche per tenere alta la tensione, ha ricordato ai suoi ragazzi che l'avversario di questa sera è andato a San Siro vincendo di goleada sul Milan e non più tardi di qualche gara fa ha vinto contro l'Atalanta.