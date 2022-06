Repubblica - Rifondazione passa per Spalletti: il nuovo Napoli sarà più vicino alla sua idea di gioco

Notizie Napoli calcio. Nonostante le preoccupazioni per un mercato che potrebbe privare il suo Napoli di pezzi da 90 come Ospina, Koulibaly, Mertens e Fabian (oltre ad Insigne), mister Spalletti ha già in mente come trasformare tatticamente la sua squadra.

Spalletti Napoli

Nuovo Napoli Spalletti, come cambia?

Spalletti, come riporta Repubblica, strabbe pensando ad un Napoli molto più simile alla sua filosofia di gioco in vista della prossima stagione. Ecco quanto scritto dal quotidiano: