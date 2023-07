Spalletti: "Napoli per due anni è stata la mia università di vita"

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, riferisce delle parole rilasciate ieri sera da Spalletti che ha ricevuto a Pompei il premio «Artis Suavitas».

«Si provano belle sensazioni sempre a tornare a Napoli. Dopo averla conosciuta nell’intimità Napoli, essere entrato dentro, nell’indole di napoli e dei napoletani, ci sono sempre tantissime cose che ti sorprendono e che lasciano un segno. Napoli per due anni è stata la mia università di vita. Perché sono io che ho fatto il pieno di cultura. Io al Napoli ho dedicato tutto il tempo possibile che avevo a disposizione.

Parlare di calcio stasera mi è difficile - ha detto - penso che la miglior cosa da fare sia lasciarli lavorare in tranquillità per metterli nelle condizioni migliori per il nuovo campionato. Lasciare tranquilla questa società di lavorare in maniera corretta come ha sempre fatto, perché poi questa società ha fatto vedere di conoscere quello che è l’esigenza di una piazza importante come quella di Napoli».