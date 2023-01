Spalletti-Napoli, ADL eserciterà l'opzione unilaterale fino al 2024: le cifre

Il Napoli di Spalletti vola in classifica e questo rende l'ambiente disteso e gioioso. L'obiettivo scudetto e lì, da centrare, visto il tanto margine su chi insegue. Ma in tanti si chiedono anche quale sarà il futuro della panchina azzurra? C'è Luciano Spalletti e c'è la possibilità di far scattare l'opzione per il terzo anno, cosa che consentirebbe la conferma dell'allenatore senza dover ritoccare l'ingaggio o prolungare il contratto.

Luciano Spalletti

Contratto Spalletti, De Laurentiis farà scattare il rinnovo

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli e Spalletti andranno avanti per un altro anno insieme. Senza rinnovo del contratto, ma De Laurentiis eserciterà a maggio l'opzione unilaterale alle stesse cifre: 2,7 milioni di euro. Cosa, poi, che non pare avere un peso eccessivo per il toscano. Il Napoli sa bene che Spalletti è corteggiatissimo e che il suo nome è sull'agenda di un bel po' di club. Spalletti partirà nella prossima stagione con il contratto fino a giugno 2024.

