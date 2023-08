Spalletti-Italia, Gazzetta: il tecnico sta riflettendo! Ama Napoli e non vuole che ci siano ripicche della FIGC contro gli azzurri

Notizie calcio. Braccio di ferro tra Aurelio De Laurentiis e la Federazione Italiana per liberare Luciano Spalletti per la panchina della Nazionale. La FIGC ha di fatto scelto Spalletti ed è pronta ad annunciarlo, con il rischio di una diatriba legale con il Napoli per via della famosa clausola.

Spalletti-Italia, le ultime

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, analizzando anche lo stato d'animo di Luciano Spalletti che si trova combattuto tra due fuochi:

Luciano Spalletti, per il presidente Gabriele Gravina, è il nuovo c.t. della Nazionale, e glielo ha detto con chiarezza. Anche Spalletti vuole la Nazionale, diciamo che la vorrebbe fortemente. Ma nelle ultime ore è assillato da dubbi che prescindono, o comunque sono ulteriori, rispetto alla questione legale ed economica legata alla “famosa” clausola. Si tratta di dubbi che proprio da questa vicenda sono alimentati: perché da quel braccio di ferro è nato un clima che non piace a Spalletti. Prese di posizione anche di esponenti politici, “rumors” striscianti che alimentano sospetti sul fatto che il Napoli possa rischiare ripicche da parte della Figc. Spalletti è legatissimo alla città a cui ha regalato lo scudetto dopo 33 anni, ha il Napoli tatuato sulla pelle: non vorrebbe mai trovarsi contro una piazza che ama.